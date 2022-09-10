Çorum şehidini binlerce kişi uğurladı

Zeytin Dalı Harekât bölgesinde teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucu 23 Ağustos'ta yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı, 17 gündür verdiği yaşam savasını kaybederek şehit düştü.Şehidin cenazesi Ankara'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından askeri helikopterle Çorum'un Sungurlu İlçesi'ne getirildiŞehidin cenazesini burada Kaymakam Fatih Görmüş ile askeri yetkililer karşıladı. Şehidin naşı daha sonra vasiyeti üzerine doğum yeri olan Sarıkaya Köyü'ne götürüldü.BABASININ YANINA DEFNEDİLDİŞehit Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı için Sarıkaya Köyü Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendiTörene Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş ile şehidin ailesi, askeri erkan ve çok sayıda vatandaşa katıldı.Şehit Uçakçı'nın cenazesi ikindi namazına müteakip Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından silah arkadaşlarının omzunda top arabasına taşındı. Şehit daha sonra tekbirler eşliğinde köy mezarlığında babasının yanına defnedildi.