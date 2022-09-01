Yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı!

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Bartın'a seyir halinde olan R.A. yönetimindeki 50 DK 195 plakalı yolcu otobüsü Zonguldak-Bartın karayolunun İhsanoğlu mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4 yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken devrilen otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.