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Sakarya'da otobüs şoförü can kurtardı

Aracında bir kadın yolcunun fenalaştığını fark eden sürücü, güzergahını değiştirerek hastane yoluna girdi. Duyarlı şoförün çabası kameralara yansırken vatandaşlardan da takdir gördü.

Ekleme: 1.09.2022 - 15:40 Güncelleme: 1.09.2022 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
Sakarya'da otobüs şoförü can kurtardı
Yolcu otobüsünde şoförden can kurtaran hareket....

Sakarya'da yolcu taşıyan bir otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Seyir halinde ilerleyen araçta, bir kadın yolcu fenalaşarak yere yığıldı.

Sakarya'da otobüs şoförü can kurtardı

Güzergahını değiştirdi
Vatandaşlar tarafından müdahale edilirken sürücü Kudret Alemdar, durumu fark etti.

Bunun üzerine güzergahını değiştiren duyarlı şoför, hastane yoluna girdi.

Durumu iyi
Diğer sürücülere sinyal vererek süratle hastaneye ulaşan Alemdar, rahatsızlanan yolcu için büyük çaba gösterdi.

Sedye ile acil müdahale odasına kadar taşınan ve tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar kaydedildi
Bu anlar, araç kamerası ve vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın aktarımına göre; sürücünün hayat kurtaran davranışı yolcular tarafından takdir gördü.

'Hızlı bir şekilde hastaneye döndüm'
Alemdar, görev arkadaşlarının hepsinin aynı hassasiyetle çalıştığını ve acil durumlarda şartlar ne olursa olsun yolcuların sağlığı için gerekeni yaptıklarını belirterek, “Kadının rahatsızlandığını söylediler, aynadan gördüm. Hızlı bir şekilde hastaneye döndüm. Hızlı bir şekilde hastaneye ulaştık. Bu esnada işi olan, bir yere yetişecek olan yolcular insan hayatı söz konusu olduğu için bana destek verdiler. Bizde insanlarımızın hayatı, sağlığı, huzuru her şeyden önemli. Bu yüzden gerekli zamanda araçların güzergâhını hiç düşünmeden değiştiriyoruz. Onların yanında olabiliyorsak, onlara huzurlu ve güvende hissettirebiliyorsak ne mutlu bize.” şeklinde konuştu.
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