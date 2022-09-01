Romanya basını: 18 Bayraktar TB2 alınacak

Romanya’nın BAYKAR’dan 18 Bayraktar TB2 SİHA sipariş edeceği iddia edildi. Satın alımların 300 milyon euro’yu bulacağı belirtiliyor.Bükreş merkezli Digi24’te yer alan habere göre, Romanya Savunma Bakanlığı Bayraktar İHA’larda "ilk lojistik destek paketi ve özel eğitim ve eğitim ekipmanı" satın almak için harekete geçti.Bayraktar TB2’lerin fiyatının, 1 milyon dolardan 5 milyon dolara kadar ekipmana göre değiştiğini belirten basın kuruluşu, Savunma Bakanlığı’nın, Romanya Parlamentosu'na bir talep gönderdiğini söyledi.Habere göre, mevzuat onayı alırsa, 18 adet SİHA alımı için Türk şirketi ile görüşmelere başlayabilecek.Romanya'nın son teknoloji İHA’lara sahip olmadığının belirtildiği haberde Ukrayna’nın 1 İHA için 5 - 5,5 milyon dolar değerinde fon kampanyası yürüttüğüne dikkat çekildi.