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Polonya'dan Almanya'ya tazminat talebi!

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski, hükümetin Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'nda ülkesini işgal etmesi nedeniyle Almanya'dan yaklaşık 1,3 trilyon dolar tazminat talep edeceğini söyledi.

Polonya'dan Almanya'ya tazminat talebi!
Ekleme: 1.09.2022 - 19:45 Güncelleme: 1.09.2022 - 19:52 / Editör: Ozge Selin
Polonya'dan Almanya'ya tazminat talebi!
Kaczynski, Nazi Almanyası'nın işgal yıllarının ülkeye maliyetine ilişkin uzun zamandır beklenen raporunu açıkladı.

Varşova'da savaş zamanı yıkıntılarından yeniden inşa edilen Kraliyet Kalesi'nde düzenlenen törende konuşan Kaczynski, 'Tazminatlar konusunda müzakereleri başlatmak üzere Almanya'ya başvuracağız.' ifadelerini kullandı.

Kaczynski, bunun 'uzun ve kolay olmayan bir yol' olacağını ancak 'bir gün başarı getireceğini' belirtti.

1,3 trilyon dolar tazminatın ödenmesinin 'gerçek Polonya-Alman uzlaşmasına' hizmet edeceğini aktaran Kaczynski, Alman ekonomisinin bu faturayı ödeyebilecek durumda olduğunu söyledi.

'Almanya Polonya'ya karşı işlediği suçların hesabını hiçbir zaman vermedi' diyen Kaczynski, savaş suçu işleyen pek çok Almanın savaştan sonra Almanya'da cezasız kaldığını savundu.

Rapor ekibinin başkanı milletvekili Arkadiusz Mularczyk ise, “Alman işgalinden sorumlu tuttuğu yaklaşık 5,2 milyon can kaybına mali bir değer biçmenin imkansız olduğunu” dile getirdi.

'En korkunç trajedilerden'

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da, Gdansk yakınlarındaki Westerplatte yarımadasında sabah erken saatlerde düzenlenen törenlerde yaptığı konuşmada 'Savaş tarihimizdeki en korkunç trajedilerden biri.' dedi.

Savaşta 3 milyonu Yahudi olmak üzere yaklaşık 6 milyon Polonya vatandaşı öldürülmüş ve bunların bir kısmı doğudan işgal eden Sovyet Kızıl Ordusunun kurbanı olmuştu. Polonya hükümeti, Sovyetler Birliği'nin baskısıyla ülkenin o zamanki komünist liderlerinin 1953'te Almanya'dan daha fazla hak talep etmemeyi kabul eden deklarasyonunu reddetmişti.

Almanya, savaştan sonraki yıllarda Doğu Bloku ülkelerine tazminat ödendiğini, Polonya'nın sınırlar yeniden çizilirken Doğu'da kaybettiği toprakların Almanya'nın savaş öncesi topraklarının bir kısmıyla telafi edildiğini savunmuştu.

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