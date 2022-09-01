MSB acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Pençe Kilit operasyonunda bir askerimizin şehit olduğunu paylaştı.MSB'nin yaptığı açıklama şu şekilde;"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Hv.Svn. Asb.Kd.Çvş. Okan METEÖZ, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin (El Yapımı Patlayıcı) patlaması sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."