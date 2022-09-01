Grev nedeniyle 800 uçuşu iptal etti

Köln merkezli hava yolu şirketi Lufthansa'da, iş bırakma eylemleri bitmek bilmiyor.Lufthansa pilotları için maaşların iyileştirilmesi ile ilgili görüşmeler sonuçsuz kaldı.Grev çağrısında bulunan Vereinigung Cockpit Sendikası, bu yıl için yüzde 5,5'lik bir ücret artışı, gelecek yıldan itibaren de ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını talep ediyor.Şirket, yarın tüm gün greve gitme çağrısı nedeniyle 800 uçuşu iptal ettiğini duyurdu.Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Vereinigung Cockpit'in yarın için açıkladığı uyarı grevinin, yaz tatilinin sonunda büyük etkiye sahip olduğu belirtilerek, Münih ve Frankfurt'ta yarın neredeyse tüm uçuş programının iptal edildiği aktarıldı.Bugün de bazı uçuşların iptal ediği vurgulanan açıklamada, uçuş iptallerinden muhtemelen 134 bin yolcunun etkileneceği bilgisi paylaşıldı.İptallerden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği ve mümkünse alternatif uçuşlara yönlendirileceği, Lufthansa'nın iştirakleri Eurowings ve Eurowings uçuşlarının grevden etkilenmediği belirtildi.Lufthansa'nın İnsan Kaynakları Direktörü Michael Niggemann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Vereinigung Cockpit Sendikası'nın grev çağrısına “kesinlikle” anlam veremediklerini belirterek, şöyle dedi:'İşveren tarafı, koronavirüs krizinin kalıcı etkilerine ve küresel ekonomide belirsizliğe rağmen çok iyi ve sosyal açıdan dengeli bir teklifte bulundu.”Vereinigung Cockpit, söz konusu grev girişimiyle Lufthansa'nın pilotlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.Salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörü, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya bulunması dikkati çekiyor.Ülkede özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu. Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden ötürü yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı.Bu kuyruklar, gecikmeler ve iptaller koronavirüs karantinalarından sonra seyahat etmek isteyen tatilcileri hayal kırıklığına uğratmıştı.