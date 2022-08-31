MUHALEFET REHAVETE Mİ KAPILDI?

Adayın ne zaman açıklanacağı 2 Ekim'deki toplantıda kararlaştırılacak.Kemal Kılıçdaroğlu aday gibi duruyor ama Abdullah Gül ismi yeniden gündeme geldi.Tam da 30 Ağustos'tan bir gün önce video çekti Gül.Videoda görevi süresince Zafer bayramı etkinliklerine katılmadığı yönünde yalanlar uydurulduğunu ifade etti.Yıllar sonra gelen bu açıklama Gül adaylığa mı soyunuyor şeklinde yorumlandı.İddiaya göre 11. Cumhurbaşkanı CHP'li bir vekille de görüştü.O vekil “CHP tabanı size oy vermez Sayın Gül” dedi.Bunun üzerine Gül “ne o Tayyip'e mi oy verecekler?” diye kendi adaylığını savundu.En azından öne sürülen iddialar böyle.Kılıçdaroğlu'na ise Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylıkları soruldu.Altılı masaya bu iki ismin adaylığı gelmez diyerek iyice kafaları karıştırdı.Muhalefet cephesi tüm bu yaşananlarla oyalanırken yapılan anketlerde muhalefetin güç kaybettiği ortaya konuluyor.Yaşanılan ekonomik tabloya güvenen muhalefet iyice rehavete kapılmış durumda.Daha iktidara gelmeden bu rehavete kapılan partiler sizce iktidar olunca halkı çok da umursarlar mı?Erdoğan yönetimi ise muhalefetin bu açmazlığının farkında.Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde kurmaylarını topladı ve seçimlerdeki stratejiyi belirledi.Seçim tarihi olarak ise Demokrat Parti'nin tek başına iktidar olduğu 14 Mayıs tarihi öne çıktı.Seçimin en önemli noktası;Birbiriyle hiç bağdaşmayan altı partinin nasıl bir dikiş tutturacağı.Öyle ki bu ittifakta birbirine hakaret eden liderler ve dünya görüşleri olarak birbiriyle taban tabana zıt partiler var.Cumhur ittifakında ise tabanları aynı ve Dünya görüşü olarak iç içe geçmiş iki parti var.Sırf bu yüzden bile Cumhur ittifakı seçimi kazanacaktır.Altılı masanın seçim sonrası ne hale geleceğini ise şimdiden düşünmek lazım.