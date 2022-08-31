Aydın'da 59 dakikada 19 deprem oldu

Ege, art arda yaşanan depremlerle sarsıldı.Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında ilk olarak saat 12.56'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Ege Denizi'ndeki bu depremin 15 dakika sonrasında Kuşadası'nın 18.34 kilometre açığında saat 13.10 sıralarında 7.03 kilometre derinlikte gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki ikinci deprem, Aydın ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.Vatandaşları panikleten ve saat 12.56'da meydana gelen deprem ile birlikte Kuşadası'nda 59 dakikada farklı aralık ve büyüklüklerde 19 deprem kaydedildi.İHA'nın haberine göre; 1.9 ile 5.1 aralıklarında meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etti.Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.