  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aydın'da 59 dakikada 19 deprem oldu

Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen deprem Aydınlıları korkuttu ve 59 dakika içerisinde 19 deprem meydana geldi.

Ekleme: 31.08.2022 - 15:08 Güncelleme: 31.08.2022 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da 59 dakikada 19 deprem olduEge, art arda yaşanan depremlerle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında ilk olarak saat 12.56'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'ndeki bu depremin 15 dakika sonrasında Kuşadası'nın 18.34 kilometre açığında saat 13.10 sıralarında 7.03 kilometre derinlikte gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki ikinci deprem, Aydın ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

59 dakikada 19 deprem
Vatandaşları panikleten ve saat 12.56'da meydana gelen deprem ile birlikte Kuşadası'nda 59 dakikada farklı aralık ve büyüklüklerde 19 deprem kaydedildi.

İHA'nın haberine göre; 1.9 ile 5.1 aralıklarında meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etti.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Rekabet Kurulu'na üst üste atamalar... Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!