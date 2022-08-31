Ankara'da servis ücretlerine zam

Öğrenciler için tatil dönemi yavaş yavaş biterken, yeni bir serüven başlıyor.Okul hazırlıkları başlarken, enflasyonun neden olduğu hayat pahalılığı aileleri zoruyor.Bir merak konusu olan servis ücretleri ile ilgili ise yeni bir açıklama geldi.Edinilen son dakika bilgisine göre başkent Ankara'da 3 bin 920 TL olarak ödenen okul servis ücreti an itibarıyla 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 TL olarak değiştirildi.Bir diğer bilgiye göre, güzergahın 15 kilometreyi aştığı kilometre başına 150 TL daha eklenecek.