Yunanistan savaş istiyor

Yunanistan'ın S-300 tacizinin, Türkiye'yi Batı ile karşı karşıya getirme planı olduğu belirtiliyor. Rusya ile Ukrayna savaşının ardından Türkiye, dünyanın diplomasi merkezi haline geldi. Ankara'nın mekik diplomasisi sayesinde taraflar arasındaki ilk resmi temas İstanbul'da gerçekleşti ve önemli kararlar aldı. Dünyanın gıda krizi Türkiye'nin girişimleri ile önlendi. Ukrayna limanlarındaki milyonlarca ton tahıl, oluşturulan koridorla dünyanın dört bir yayına taşındı.Yunanistan'ın tacizleri de bu gelişmelere paralel olarak başladı. Türk jetleri önce uçaklarla, ardından da ‘hangarda' olduğu iddia edilen Yunan S-300'leri ile taciz edildi. Uzmanlara göre Yunanistan, Ankara'nın küresel aktör olarak ön plana çıkmasından rahatsızlık duyduğu için gerilim peşinde. Atina'nın hedefi ise ya savaş çıkarmak ya da S-400'leri aktive etmeye zorlayarak Türkiye-Batı çatışması oluşturmak. Askeri uzmanlar şimdilik gerek olmasa bile S-300 tacizinin ardından Türkiye'nin S-400'leri kullanma hakkı doğduğunu, bu durumda Yunanistan'ın Atina'dan bile uçak uçuramayacağını belirtiyor.Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, Yunanistan'ın gerilim yaratarak Türkiye'nin özellikle Ukrayna-Rusya savaşında dünya barışına yaptığı tüm hizmetleri sabote etmek istediğini vurguladı. Erenel, “Yunanistan, olası bir karşılıkla Türkiye'yi hataya çekerek, ‘Türkiye barışçıl değil bakın savaş istiyor' algısı oluşturacak. Tabii burada ABD ile işbirliği yapıldığı açık.” dedi.Yunanistan'ın S-300'leri kullanmasının, Türkiye'ye S-400'leri aktif etme hakkı doğurduğunu belirten Erenel, “NATO ülkeleri içinde bir ülke Rusya'ya ait hava savunma sistemi kullanabilirken, diğerinin kullanamaması söz konusu olmamalı. Yapılan tacizlere karşın S-400'lerin aktif edilmesi son derece yerinde bir hamle olur. Üstelik S-400'ler, farklı noktalara kilitlenme gücü bakımından çok daha ileri teknolojiye sahip. Yunanistan'a karşı Türkiye'nin elini çok güçlendirir” ifadeleri kullandı.Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş, Yunanistan'ın tacizlerinin ağır sonuçları olabileceğini söyledi. Atina'nın gerilim peşinde olduğunu vurgulayan Karakuş, “Türk uçakları ateş etsin, düşürsün, gerilim çıksın. Amaçları bu. ABD de Yunanistan'la birlikte hareket ediyor. Çünkü ABD, Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına mani olmak, PKK'nın varlığını koruduğunu göstermek için Türkiye'nin dikkatini Yunanistan'a çekmek istiyor. Yaşananlar basit bir F-16 kilitleme meselesi değil” diye konuştu.Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş da, Yunanistan'ın gerilim yaratarak Türkiye'nin S-400'leri Ege'ye taşımasını istediğini söyledi. Karataş, “S-400 konusu tahrik edici bir konu olduğu için herkes onu istiyor. Yunanistan da Türkiye'nin S-400'lerini Ege'ye getirmesini istiyor. Türkiye'nin şu aşamada S-400'leri Ege'ye getirmesine gerek yok. Çünkü bu tür gerginlikleri daha da ileriye götürecek, ABD ile ilişkileri bozacak, yaptırımları artmasına sebep olacak” şeklinde konuştu.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rütbe ve terfi törenine katıldı. Törende Akar, Yunanistan'ın S-300 taciziyle ilgili, “Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmasını, “Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez” şeklinde değerlendirdi.İki yüzlülükleri yüzlerine vurulacakYunanistan'ın Türk jetlerini tacizi devam ederken, Ankara, ABD ile askeri konuların ele alınacağı Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'na önümüzdeki aylarda ev sahipliği yapacak. Zirvede, F-16 konularının yanı sıra Yunanistan'ın son birkaç aydır Türkiye'ye karşı uyguladığı tahrik politikası ve son olarak S-300 savunma sistemiyle Türk savaş uçaklarına radar kilidi atılması konusu masaya yatırılacak.Türk heyeti, toplantıda ABD'nin Türkiye ve Yunanistan arasında uyguladığı çifte standardı belge ve görüntülerle ispat edecek. Özellikle ABD, Türkiye'yi Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle F-35 programından çıkartıp, CAATSA yaptırımları uygularken, Yunanistan'ın S-300'lerine yaptırım yapmaması ve F-35 satışı için görüşmeler yapması masada konuşulacak. Yaptıkları yanlışlıklar yüzlerine vurulacak.