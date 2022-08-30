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BM’den İsrail’e vize tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Filistin'deki BM çalışanlarına vize vermemesine tepki gösterdi.

Ekleme: 30.08.2022 - 17:28 Güncelleme: 30.08.2022 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
BM’den İsrail’e vize tepkisi
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan Komiserlik çalışanlarına İsrail'in vize vermemesi ve mevcut vizeleri uzatmamasına tepki gösterdi.

Yazılı açıklamasında Bachelet, Komiserliğin Filistin Ofisindeki 26 yıldır faaliyet gösteren 15 uluslararası çalışanın 2020'de vizeleri uzatılmadığı için görev yerinden ayrılmak durumunda kaldığı bilgisini paylaşarak, "Müteakip vize ve vize yenileme başvurularına 2 yıldır cevap verilmiyor. Bu süre içerisinde soruna çözüm bulmayı denedim fakat İsrail diyalog kurmayı reddetti." dedi.

Bachelet, İsrail'in BM üyesi devlet olarak ülkedeki BM çalışanlarına kolaylık tanıması gerektiğini belirtti ve "İsrail'in, bölgedeki çalışanlarımızın faaliyeti için gerekli olan vize başvurularını işleme almaması, standartlara aykırıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu tutumunun işgal altındaki Filistin topraklarına insani yardım ulaşımının önüne geçeceği uyarısında bulunan Bachelet, "Bu yapılanlar, İsrailli yetkililerin neyi saklamaya çalıştığına dair soruları gündeme getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, Filistin'deki insan hakları ihlallerini takip etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, İsrail'i uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.
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