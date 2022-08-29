Van'da terör operasyonu: 4 gözaltı
Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
3 FETÖ, BİR PKK/KCK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Bu kapsamda, 22-28 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 3 FETÖ, bir terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.
Şüpheliler, hakkında yasal işlem yapıldı.