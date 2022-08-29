Van'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.3 FETÖ, BİR PKK/KCK ŞÜPHELİSİ YAKALANDIBu kapsamda, 22-28 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 3 FETÖ, bir terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.Şüpheliler, hakkında yasal işlem yapıldı.