TV8’de ekrana gelen MasterChef Türkiye’de, bu yılın ilk eleme heyecanı yaşanıyor. Yeni sezonda hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonrasında potaya giren 6 yarışmacıdan birisi bu akşam elendi. Eleme gecesinde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya yarıştı. Bu akşam gerçekleşen eleme gecesinde ilk etapta şefler tarafından belirlenen ürünle en iyi tabağı hazırlayan 3 isim yarışmaya devam etti. Şeflerin kritelerinden geçer not alamayan 3 isim ise elenmemek için yaratıcılık oyunu oynadı. Bu akşam Masterchef’te bir yarışmacı elenerek hayallerine veda ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? İşte, 28 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye’de kim gitti sorusunun yanıtı!

Masterchef'e veda eden ilk yarışmacı bu akşam belli oluyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna'nın jürisinde yer aldığı MasterChef'te bu akşam yarışmaya bir kişi veda ediyor. Yarışmanın müdavimleri ''MasterChef kim elendi, kim gitti?'' sorguLatmasını yapıyor.Peki, Masterchef'te kim elendi? İşte, 28 Ağustos 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye Yaşananlar!Henüz belli olmadı. Eleme potasından çıkan 3 isim Büşra, Dilan ve Gamze oldu. Eleme potasında yer alan 3 yarışmacı ise Şeyma, Kaan ve Fatma Nur oldu. Yarışmaya veda eden isim Şeyma oldu.