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Gülşen cezevinden çıkış yaptı

Hakkında ev hapsi ile tahliye kararı verilen Gülşen, an itibarıyla cezaevinden çıkış yaptı.

Ekleme: 29.08.2022 - 14:58 Güncelleme: 29.08.2022 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Gülşen cezevinden çıkış yaptıNisan ayındaki konserinde imam hatiplileri hedef alan sözleri sonucunda tutuklanan şarkıcı Gülşen, cezaevinde geçirdiği 4. günde tahliye oldu.

Avukatlarının tutukluluğa itirazı kabul edilirken, şarkıcı hakkında ev hapsi ile şartlı tahliye kararı verildi.

Cezaevinden çıktı
Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde hareketlilik oluşurken, Gülşen çıkış yaptı. Özel bir araca binen Gülşen evine doğru hareket etti.

Bitkin hali gözlerden kaçmadı
Günlerdir tek kişilik koğuşta bulunan Gülşen'in bitkin halde olduğu görüldü.

Şarkıcı tahliyesi sonrasında herhangi bir açıklama yapmazken, avukat Emek Emre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda basın mensuplarına konuştu.

'Usulsüzlükler o andan itibaren başlamıştı'
Avukat Emre, 'Tahliye hususunda çok mutluyuz. Geçen hafta perşembeden beri üzüntülü ve endişe edici bir süreç yaşadık. 25 Ağustos Perşembe sabahı emniyet güçleri, adli kolluk müvekkilin evine gidip 'İfadeye çağrılıyorsunuz, bizimle gelmeniz lazım' demek akabinde esasen usulsüzlükler o andan itibaren başlamıştı' dedi.

'Suç üstü hali ihtiva etmediği ortada'
Emre gözaltı süreciyle ilgili ise, 'Nisan ayında sarf edildiği iddia edilen çok rahatsız edici sözler var. Fakat bunun 25 Ağustos tarihinde bir suç üstü hali ihtiva etmediği çok ortada. O yüzden müvekkilin ifadeye alınış noktasında usulsüzlükler ve hukuksuzluklar baş göstermişti' diye konuştu.

Gülşen cezevinden çıkış yaptı

Ev hapsi için itiraz edilecek
Avukat Emek Emre ev hapsi ile ilgili ise 'Yine kişinin seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir maddedir. Tutuklamanın kaldırıldığı mahkemenin gerekçesinde, müvekkil Gülşen'in 'kaçma şüphesi olmadığı ve delil karartma durumunun mümkün olamayacağı' belirtilmişken buna rağmen bir ev hapsi uygulanması da bizim açımızdan hukukla çok bağdaşmamaktadır. Ev hapsi kararına yönelik de sulh ceza hakimliğine, bu kararın yeniden değerlendirilmesi, eğer mümkünse kaldırılması yönünde taleplerimiz olacak' şeklinde konuştu.

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