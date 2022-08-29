Benzine indirim geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, pompaya zam olarak yansımıştı.Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.Art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor.Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Öte yandan 30 Ağustos Salı gününden itibaren ise beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde benzinin litresi, 21 liranın altına düşerek 20 liraya kadar inecek.İndirimin ardından oluşacak benzin fiyatları ise şöyle;Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20,13 TL'ye, Ankara'da 20,25 TL'ye İzmir'de ise 20,26 TL'ye inecek.İstanbul: 20,13 TLAnkara: 20,25 TLİzmir: 20,26 TL