İstanbul'da 4 katlı bina çöktü!

İstanbul'da 4 katlı metruk bir bina yıkıldı. Binada mahsur kalanların olduğu bilgisi paylaşıldı.

İstanbul Şişli'de, Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Daha önce de çöktüğü öğrenilen binanın yıkılan duvarının altında kalan minibüsün hasar gördüğü öğrenildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.