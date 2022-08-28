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12 Dev Adam Sırbistan'a yenildi

Basketbol FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında Türkiye, sahasında Sırbistan'a 79-72 mağlup oldu.

Ekleme: 28.08.2022 - 22:10 Güncelleme: 28.08.2022 - 22:20 / Editör: Ozge Selin
12 Dev Adam Sırbistan'a yenildiA Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında Sırbistan ile karşılaştı ve sahadan 79-72'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bir ara 21 sayıya kadar farkla geriye düşen 12 Dev Adam, maçın son bölümünde 71-71'de skoru eşitledi ancak geri dönüş galibiyete yetmedi.

Milliler, ikinci turdaki ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 yenilmişti. Sırbistan ise sahasında Yunanistan'ı 100-94 mağlup etmişti.

Millilerin kalan maç programı ise şöyle:

10 Kasım: Türkiye-Belçika

13 Kasım: Sırbistan-Türkiye

24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya

27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye
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