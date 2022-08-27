Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu!

Kastamonu Tosya'da çıkan yangın ekipleri seferber etti. Yangında bir köydeki 10 adeta küle döndü.Gövrecik köyü Unduk Mahallesi'nde bulunan bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında alevler yakındaki evlere de sıçradı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 10 ahşap ev küle döndü.Tosya ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Gövrecik köyü Unduk Mahallesi'ndeki bir ahşap evde, iddiaya göre sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yakındaki diğer ahşap evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerine haber veren köylüler bu arada kendi imkanlarıyla alevlere müdaha etmeye çalıştı, ancak çabaları yetersiz kaldı.Bu sırada hayvanlar da bölgeden uzaklaştırıldı. Köye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, mahalledeki 12 ahşap evden 10'u kül oldu.Yangın nedeniyle bölgeye gelerek incelemede bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, 'Bölgedeki çok yakın yapılaşmanın etkisiyle yangın 10 eve sirayet etti. Diğer evlere sıçramaması için itfaiye ekiplerimiz müdahale ediyor.Evlerimizin tamamı ahşap, eski yapılar. Herhangi bin can kaybımız yok, hayvanlar da zaten tahliye edilmiş. Şu anda Orman Genel Müdürlüğü helikopteri de havadan gerekli desteği veriyor. Kontrol altına almak üzereyiz. Yangının genişleme şansı kalmadı, ormana sıçrama ihtimali şu aşamada görünmüyor.Görgü tanıklarının ifadesine göre, yangın sobadan bir kıvılcım atması nedeniyle başlamış. Hepimize geçmiş olsun, biz devlet olarak buradayız.Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalarımıza başladık. İlk etapta bugün isteyen vatandaşlarımız için konaklama yerlerini ayarladık' dedi.