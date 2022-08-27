İstanbul’da PYD/YPG operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde haklarında delil bulunan 11 kişi için emniyete gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonda 11 şüphelinin tamamı yakalandı. Arama yapılan adreslerde bulunan suç delillerine de el konuldu. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.