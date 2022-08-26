İcra düzenlemesinde yeni ayrıntılar
Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorununu çözmek için hazırlanan pakete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre, ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek. Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.
Ekonomi yönetiminin uzun süredir üstünde çalıştığı dar gelirlilere yönelik destek paketinde sona gelindi.
Dar gelirli 9 milyona yakın vatandaşın 30 milyar lira tutarındaki borçlarının tasfiye edileceği önceki gün açıklanmıştı.
Kabinede de değerlendirilen icra ve haciz sorunlarını çözecek pakete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre; ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek.
Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.
Dar gelirli 9 milyona yakın vatandaşın 30 milyar lira tutarındaki borçlarının tasfiye edileceği önceki gün açıklanmıştı.
Kabinede de değerlendirilen icra ve haciz sorunlarını çözecek pakete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre; ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek.
Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.