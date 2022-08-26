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Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına cevaben, “Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız' tehdidi... Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm” dedi.

Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki
Ekleme: 26.08.2022 - 12:05 Güncelleme: 26.08.2022 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Aylardır Kılıçdaroğlu'nun sivil itaatsizlik çağrısı yaptığına vurgu yapan Bakan Soylu, "Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız' tehdidi... Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm. 27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" foyasının, samimiyetsizliğinin, son 24 saatte tekrar zirve olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; valileri, savcıları, hakimleri tehdit et. Eski Türkiye'de CHP, muhalefette idi ama vesayet ile iktidarda gibi idi. Tüm değerlerimizi aşındırma, demokrasiyi ve hukuku etkisiz kılma, herkeste güvensizlik oluşturma, toplumu kutuplaştırma ve bölme. Kılıçdaroğlu'nun tek derdi: Yeni vesayet Eski Türkiye. Ellerine verilen ABD-FETÖ reçetesi uygulanıyor. Kılıçdaroğlu, şunu biliyor: Yeni vesayet Eski Türkiye projesini ABD'siz uygulayamaz. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 15 Temmuz 2016... Hep aynı aktörler."
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