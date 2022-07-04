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Nureddin Nebati'den enflasyon yorumu

Nureddin Nebati, küresel emtia fiyatlarındaki artışların devam etmesinin haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olduğunu aktardı.

Ekleme: 4.07.2022 - 15:29 Güncelleme: 4.07.2022 - 15:29 / Editör: Ozge Selin
Nureddin Nebati'den enflasyon yorumuBugün (Türkiye İstatistik Kurumu) TÜİK, haziran ayı enflasyon verisini yıllık yüzde 78,62 ve aylık 4,95 olarak paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de artan emflasyon için küresel emtia fiyatlarındaki artışı hedef gösterdi.

Nebati, mesajında önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesinin hedeflendiğini de aktardı.

"Haziran ayının enflasyon artış nedeni küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artış"

Bakan Nebati, Twitter'dan yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur.

Enflasyonun vatandaşa etkisini azaltmak için tedbirler alındı

Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmak amacıyla KDV indirimlerinden sübvansiyonlara, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardan kritik ürünlerdeki dış ticaret tedbirlerine kadar birçok tedbirler alınmıştır.

Çalışan ve ekmeklilerin alım gücü destekleniyor

Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır.

Kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6 oranında zam yapıldı

Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 oranında artış yaptık."

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