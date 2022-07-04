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Harekâtlarda iletişim devrimi

TSK, 4. nesil haberleşme teknolojilerinden de yararlanmaya başladı. İnsansız hava aracı ANKA’ya monte edilen Uygar Haberleşme Podu, askeri muhabere için havada mobil baz istasyonu özelliği taşıyor.

Ekleme: 4.07.2022 - 11:00 Güncelleme: 4.07.2022 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Harekâtlarda iletişim devrimiTürk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesi harekatlarda geleneksel muhabere sistemlerinin yanı sıra 4. nesil haberleşme teknolojilerinden de yararlanma kabiliyetine sahip oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı, 4. Nesil (4G/LTE) haberleşme sistemi teknolojisinin geliştirilmesini gündemine almıştı. Amaçlardan biri deprem ve afetler gibi acil durumlarda kullanılacak haberleşme alt yapısı oluşturmaktı. Diğer amaç ise LTE tabanlı askeri haberleşme sistemi kurmaktı. ULAK HABERLEŞME A.Ş., SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş. tarafından 20 Nisan 2017 tarihinde kuruldu. ULAK Haberleşme Anonim Şirketi’nin yüzde 51’ini 2018’te ASELSAN, yüzde 25’ini ise 2020 yılında HAVELSAN devraldı. Böylece milli baz istasyonu geliştirilmesinde, iki savunma sanayii devinin bilgi birikiminden yararlanma olanağı sağlandı. Afet, yangın ve depremler sırasında yaşanan mobil haberleşme sorununun çözümü için adım atıldı. AKSUNGUR İHA’ya takılacak Uygar Haberleşme Podu ile uçan bir baz istasyonu oluşturulması planlandı.

100 PERSONEL

ULAK Haberleşme tarafından üretilen Uygar Haberleşme Podu (4G/LTE - A), ANKA’ya takılarak askeri kullanıma uygun hale getirildi. Yapılan testlerde; sistemin 8 bin metre yüksekliğe çıkıldığında 15 kilometrekarelik bir alan içinde 100 personelin iletişimini sağlayacak kapasitede olduğu tespit edildi. Haberleşme podu, özel kuvvetler harekatlarında kullanılmak üzere TSK’nın envanterine alındı.

Harekâtlarda iletişim devrimi

Muhabirimiz Aydın Hasan, Uygar Haberleşme Podu’nu (4G/LTE-A) yakından inceledi.

STM500 denizaltısı komando taşıyacak

Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlandı. STM500 Denizaltısı, STM tarafından kavramsal tasarımı sığ sular için geliştirilmiş dizel-elektrik atak denizaltı. Platform; 18 kişilik mürettebata ek olarak altı kişilik Özel Kuvvetler ekibini taşıma kapasitesine sahip. 30 gün boyunca 250 metreden derinlerde görev icra edebilecek. Dört adet atışa hazır torpido kovanı ile toplamda sekiz adet ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne haiz. Bu denizaltı envantere girdiğinde, harekat türüne göre; Bordo Bereliler ile SAT ve SAS komandoları operasyon bölgesine denizin altından taşınabilecek.
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