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Devletten 750 lira bayram harçlığı! Başvurular E-Devlet'ten...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Aile Destek Programının detaylarını aktarmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da bu kapsamda 750 liraya kadar bir yardım yapılacağını belirtti. Başvurular Açık Kapı ve E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte detaylar...

Ekleme: 4.07.2022 - 22:29 Güncelleme: 4.07.2022 - 22:31 / Editör: Ozge Selin
Devletten 750 lira bayram harçlığı! Başvurular E-Devlet'ten...
Aile Destek Programı ile düşük gelirli ailelere çeşitli destekler sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Aile Desteği Programı'nı açıklamıştı. Bunun üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Kurban Bayramı'ndan önce başvuruların başlayacağını ve 750 TL kadar ödeme yapılacağını belirtti.

Şu anda herhangi bir şekilde sosyal yardım parası alınsa dahi bayram harçlığı başvurusu gerçekleştirilebiliyor. 2023 yılının Mayıs ayında sona ermesi planlanan Kurban Bayramı destekleri de bu hafta içerisinde yapılacak.

Devletten 750 lira bayram harçlığı! Başvurular E-Devlet'ten...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı'na başvuruda bulunabilmek için iki seçenek bulunmaktadır.

İlk olarak E-Devlet sistemi üzerinden bunu online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

E-Devlet şifresi olmayanlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bizzat müracaat etmelidirler.

Bayram harçlığı başvuru şartları şöyle sıralanmaktadır:

- T.C. vatandaşı olmak
- Mavi kart sahibi olmamak
- 18 yaşından büyük olmak
- Türkiye'de ikamet etmek.

Aile üyeleri arasında memur, noter, kamu işçisi, muhtar, yurtdışında çalışan veya yurtdışı borçlanan, özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişiler bulunuyorsa bayram harçlığı alamıyorsunuz.

Ayrıca aile üyeleri arasında öğrenci yurtlarında kalan bir öğrenci olması, cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu kişinin olması, askerlik görevini yerine getiren kişinin olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerin olması durumunda da başvuru yapamıyorsunuz.

Aile Destek Programı bünyesinde gerçekleştirilen bayram harçlığı başvuru sonuçlarının belli olması akabinde ilk ödemeler Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde gerçekleştirilmektedir.

2023 yılının Mayıs ayına kadar devam edecek program çerçevesinde yaklaşık 4 milyon kadar aile bu destekten yararlanacaktır. İhtiyaç sahibi ailelere 450 TL ila 750 TL arasında bir yardımda bulunulacak ve bu rakam kişi başına düşen gelir üzerinden hesaplanacaktır.

Devletten 750 lira bayram harçlığı! Başvurular E-Devlet'ten...
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