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ABD’li senatör Graham'dan F-16 mesajı

Daha önce Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye ziyareti sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye F-16'ların satışı için elimden geleni yapacağım." dedi.

ABD’li senatör Graham'dan F-16 mesajı
Ekleme: 4.07.2022 - 15:15 Güncelleme: 4.07.2022 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
ABD’li senatör Graham'dan F-16 mesajı
Hafta sonu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen Graham, Türkiye dönüşü F-16'larla ilgili mesajını Twitter'dan verdi. Graham, "Biden yönetiminin önemli NATO müttefikimiz Türkiye’ye F-16 satışına destek verme kararını destekliyorum." dedi. Aradaki görüş farklılıklarına rağmen Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Graham, “Bu durum, Türkiye’nin ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet etmektedir.” ifadelerini kullandı.

"ADIM ATILMASI ZORUNLU"

Graham yayınladığı mesajında "Zaman zaman sorunlu bir ilişki olsa da Türkiye ve ABD'nin iki ulusumuz arasındaki bağları güçlendirmek için adımlar atması zorunludur." ifadelerini kullandı.

"ABD TAMAMEN DESTEKLİYOR"

ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, dün yaptığı telefon brifinginde, Türkiye'nin yeni F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebini değerlendirerek, "ABD, Türkiye'nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını tamamen destekliyor." demişti.

SÖZCÜ KALIN'DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'li Senatör Lindsay Graham ile bir araya geldi. Mabeyn Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, savunma sanayii alanındaki iş birliği konuları, Ukrayna- Rusya Savaşı, Karadeniz tahıl sevkiyatı, Suriye, Ege- Akdeniz ve diğer bölgesel konular ele alındı. Görüşmenin başında Madrid'deki NATO Zirvesi ve kabul edilen Yeni Stratejik Konsept değerlendirildi.

F-16 VURGUSU

Zirve marjında iki ülke liderinin olumlu bir havada gerçekleştirdikleri görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirildi. Türkiye- ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı ve anlayış temelinde, ortak ve stratejik çıkarların esas alındığı bir zeminde ilerlemesi gerektiği ifade edildi. Savunma sanayii alanında iş birliğinin ve F- 16 konusunda ilerleme sağlanmasının iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.

TERÖRLE MÜCADELE

Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı için güvenli bir koridorun oluşturulması hususunda Türkiye'nin çabalarının takdirle karşılandığı ifade edildi. Bu sevkiyatın başarıyla gerçekleşmesinin küresel gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekildi. Ege ve Akdeniz konularında uluslararası toplumun Türkiye'nin meşru haklarına saygı göstermesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin ulusal güvenliğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehdit eden PKK/YPG ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı ayrım yapmaksızın kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.
ABD’li senatör Graham'dan F-16 mesajı
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