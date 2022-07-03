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'Atmaca' ateşlendi! Karadan denizdeki hedefi vurdu!

Milli Savunma Bakanlığı, milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe yapılan test atışının başarıyla yerine getirildiğini bildirdi.

'Atmaca' ateşlendi! Karadan denizdeki hedefi vurdu!
Ekleme: 3.07.2022 - 00:36 Güncelleme: 3.07.2022 - 00:39 / Editör: Ozge Selin
'Atmaca' ateşlendi! Karadan denizdeki hedefi vurdu!
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, satıhtan satha milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe ateşlendiği belirtildi.

Karadeniz'de bugün gerçekleştirilen test atışının başarıyla icra edildiğinin bildirildiği paylaşımda, atışa ilişkin görüntüye de yer verildi.

MSB paylaştı: ATMACA ilk kez karadan denize atış gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışında kullanılan milli güdümlü mermi 'ATMACA'nın ateşlenme anının görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda, 'Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi' denildi.

'Atmaca' ateşlendi! Karadan denizdeki hedefi vurdu!

Yerli savaş uçağına Çakır füzesi: 150 km öteden hedefleri yok ediyor
İnsanlı insansız hava, deniz ve kara araçları ile dünyada adından sıkça söz ettiren Türk savunma sanayi bu araçlarda kullanılacak yerli füzeler ile de dikkatleri üzerine çekiyor. SOM, Atmaca, Bozdoğan, Gökdoğan, Hisar, Bora, Omtaş derken yerli füzelere bir yenisi daha ekleniyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine tanıtımı yapılan yerli seyir füzesi Çakır'ı aldı.

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