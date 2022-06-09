SOLOTÜRK‘ten muhteşem gösteri!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56'ncı Uluslararası Kiraz Festivali'nde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK uçuş yaptı.Şehrin kıyı kesimleri ve Rumeli İskelesi üzerinde uçuş yapan Pilot Binbaşı Emre Mert ve Pilot Binbaşı Murat Bakırcı yaptıkları akrobatik hareketler ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.