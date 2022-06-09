Manisa'da 3.6 şiddetinde deprem oldu!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 17.15'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Konuya ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 6.68 km derinliğinde gerçekleşti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD, Kandilli son depremler listesi..