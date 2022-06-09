Manisa'da 3.6 şiddetinde deprem oldu!
Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 17.15'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Konuya ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 6.68 km derinliğinde gerçekleşti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD, Kandilli son depremler listesi..
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 17.15'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi.
Sarsıntı yerin 6.68 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Akhisar (Manisa)
Tarih-Saat : 09.06.2022, 17:15:08 TSİ
Enlem : 39.0000 N