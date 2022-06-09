İlker Başbuğ hakkında 3 yıl hapis istemi!

26. Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ’un “darbe iması” yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı.Savcı, Başbuğ’un “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.