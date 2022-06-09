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Hatay'da antrepo yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir antrepoda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ekleme: 9.06.2022 - 10:00 Güncelleme: 9.06.2022 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da antrepo yangını
Sabahın erken saatlerinde, Arsuz`a bağlı Narduzu Mahallesi`nde gümrük mallarının bulunduğu antrepoda yangın çıktı.

Dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Bölgeye, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü`nce helikopter sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
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