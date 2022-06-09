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Ekonomide yeni adım açıklandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide yeni adımları planlandığı gibi az önce duyurdu. Buna göre GES'ler talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecek.

Ekonomide yeni adım açıklandı!
Ekleme: 9.06.2022 - 22:52 Güncelleme: 9.06.2022 - 23:07 / Editör: Ozge Selin
Ekonomide yeni adım açıklandı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide yeni adımları planlandığı gibi az önce duyurdu. Buna göre GES'ler talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bugün (09.06.2022) Bakanlığımız resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında;

Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.
Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.

Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir.


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