Başkan Erdoğan'dan şehit Aybüke öğretmen mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Şehit Aybüke öğretmen için sosyal medya platformu Twitter'dan bir mesaj yayınladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Şehit Aybüke öğretmen için sosyal medya platformu Twitter'dan bir mesaj yayınladı.Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.