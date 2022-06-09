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Atina'da sığınmacıları geri itmeye karşı eylem!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup gösterici, Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıları geri itmesini protesto etti. Ege'deki ölümlere dikkat çekilen eylemde, hükümetten geri itmelere karşı önlem alması istendi.

Ekleme: 9.06.2022 - 00:22 Güncelleme: 9.06.2022 - 00:23 / Editör: Ozge Selin
Atina'da sığınmacıları geri itmeye karşı eylem!
Göç ve İltica Bakanlığı önünde toplanan gruptakiler, üzerlerinde 'Geri itmeleri durdurun', 'Frontex'e hayır' yazılı dövizler taşıdı.

Ege'deki ölümlere dikkat çekilen eylemde, hükümetten geri itmelere karşı önlem alması istendi.

Yunanistan sahil güvenliği ve Avrupa Birliği (AB) Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) dahil olduğu geri itme olaylarına ilişkin haberler 2020'den itibaren uluslararası basında yer almıştı. Bu haberlerde Frontex'in müdahil olduğu geri itmelerde binlerce kişinin mağdur olduğu, bazı göçmenlerin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Frontex ve Yunanistan makamları ise geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun iddialarını bugüne kadar hep reddetti.
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