THY, Paris seferini grev nedeniyle iptal etti

Avrupa'daki bazı ülkelerde yapılan grev ve personel eksiklikleri nedeniyle uçuş iptalleri devam ediyor. İngiltere, Belçika, İtalya, Hollanda ve Fransa'daki grevler ve personel eksikliği nedeniyle bir çok havayolu şirketi çok sayıda seferini iptal ederken havalimanlarında uçuş kısıtlamasına gidildi.Fransa'da birçok sendikanın çağrısıyla başkent Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı personeli grevi nedeniyle bugün saat 07.00-14.00 arası uçuşların dörtte biri yapılamazken grevin 9 Haziran Perşembe günü de devam etmesi bekleniyor.THY'DE İPTAL ETTİTürk Hava Yoları da Charles De Gaulle Havalimanı'nda görev yapan yangınla mücadele ve acil durum ekiplerinin Türkiye saati ile saat 08.00 ile 15.00 arasında yapacakları grev nedeniyle uçuş kısıtlamasına gidilince bir seferini iptal etti.THY'den yapılan açıklamaya göre yarın sabaha 07.55'te yapılması planlanan TK 1830 sefer sayısı Paris-İstanbul seferinin iptal edildiğini duyurdu.