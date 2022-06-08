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HDP'den PKK itirafı!

HDP'li Kamuran Onay, katıldığı yayında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini bir kez daha itiraf etti. Onay, partisinin genel fikrinin de bu olduğunu vurguladığı açıklamasında, "PKK’yı terör örgütü olarak görmüyoruz. İkna olmamışsanız da oy vermezsiniz olur biter." dedi.

Ekleme: 8.06.2022 - 21:55 Güncelleme: 8.06.2022 - 21:56 / Editör: Ozge Selin
HDP'den PKK itirafı!
PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan geçtiğimiz aylarda hüküm giyen ve ev hapsi cezası alan HDP Dilovası eski İlçe Başkanı Kamuran Onay, Twitter üzerinden yapılan bir sohbet yayınında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini söyledi.

HDP'li Kamuran Onay, katıldığı yayında PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini bir kez daha itiraf etti. 'Benim ve partimin genel fikridir. PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz. İkna olmamışsanız da oy vermezsiniz olur biter' ifadelerini kullandı.

'PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ'
Onay, partisinin genel fikrinin de bu olduğunu vurguladığı açıklamasında, 'PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz. İkna olmamışsanız da oy vermezsiniz olur biter.' dedi.
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