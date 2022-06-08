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Android uyarı verdi: Hemen güncelleyin…

Android sahipleri cihazlarının saldırılara açık olabileceğini keşfetti. Android kullanıcılarının keşfinden sonra uyarı verdi; Cihazınızı hemen güncelleyin!

Ekleme: 8.06.2022 - 15:17 Güncelleme: 8.06.2022 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Araştırmacılar, cebinde bir Android cihazı olan herkesin, telefonunu en son yazılımla tamamen güncellendiğinden emin olması konusunda uyardı.

Bunun nedeni, Google'ın, ABD teknoloji devinin Android kullanıcılarına kritik bir puan verdiği kadar ciddi olan toplam 41 sorun keşfettiğini ve bu sorunları gideren acil bir güncellemenin yayınlandığını duyurmasıdır.

Google, Android işletim sisteminde keşfedilen en ciddi hatalardan birinin, ek yürütme ayrıcalıklarına gerek kalmadan uzaktan kod yürütülmesine yol açabileceğini söyledi.

Bu tür kusurlar, bilgisayar korsanlarının bir cihaz üzerinde tam kontrol sahibi olmalarına ve kişisel verileri çalmalarına izin verebileceğinden, bu inanılmaz derecede ciddi bir durum.

Bulunan kritik kusurlardan bir diğeri de bilgisayar korsanlarının kötü niyetli ve kötü amaçlı yazılımları üzerlerine gizlice sokarak cihazlara erişmelerine izin verebilir.

Artık Google bu sürümü kullanıma sunduğuna göre, Android işletim sistemini kullanan telefon üreticileri de kendi güncellemelerini kullanıcıya sunarak bu durumu engellemeye çalışmaya başladı.

Örneğin Samsung, tüm büyük amiral gemisi modelleri için Haziran yamasını çıkardığını açıkladı.

Bu güncelleme daha da önemli. Çünkü Google tarafından keşfedilen 41 sorunla birlikte Samsung, cihazlarını etkileyen 25 güvenlik açığını ve pozlamayı da farkedip düzeltti.

Bir Android cihazınız varsa, saldırıya karşı güvende kaldığından emin olmak için telefonunuza herhangi bir güncelleme yapılıp yapılmadığını kontrol etmeniz gerekiyor.

Hangi Android sürümünü çalıştırdığınızı ve telefonu nasıl güncelleyeceğinizi nasıl kontrol edeceğinizi aşağıda açıkladık.

Cihazınızın Android sürüm numarasını, güvenlik güncelleme düzeyini ve Google Play sistem düzeyini Ayarlar uygulamanızda bulabilirsiniz. Güncellemeler sizin için kullanılabilir olduğunda bildirim alırsınız.

GÜVENLİK GÜNCELLEŞTİRMELERİ NASIL ALINIR?

Çoğu sistem güncellemesi ve güvenlik düzeltme eki otomatik olarak gerçekleşir.

Güncellemenin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için:

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

Güvenlik'e dokunun

Güncelleme olup olmadığını kontrol edin:

* Bir güvenlik güncelleştirmesinin kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek için Google Güvenlik Denetimi'ne dokunun.

Ekrandaki adımları izleyin.

ANDROİD SÜRÜMÜNÜZÜ KONTROL EDİN

• Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın.

• En altta, Sistem'e ve ardından Sistem Güncelleme'ye dokunun.

• "Android sürümü" ve "Android güvenlik güncelleştirmesi" ne bakın.

ANDROİD GÜNCELLEMELERİ NASIL ALINIR

• Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın.

• En altta, Sistem'e ve ardından Sistem Güncelleme'ye dokunun.

• Güncelleme durumunuzu göreceksiniz.

Ekrandaki adımları izleyin
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