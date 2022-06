Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni provokasyon: Bu kez NATO'yu öne sürdü

Yunanistan provokatif eylemlerine her gün bir yenisini ekliyor. Yunan Başbakanı, ABD Kongresi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' demiş, Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde Türkiye'yi şikayet etmiş, son olarak da Türkiye kıta sahanlığı içinde bulunan Keçi Adası'na giderek skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Türkiye ile gerilimi tırmandırmak için hiçbir adımdan geri durmayan Miçotakis yeni bir skandala imza attı.Türkiye'nin diyalog çağrılarına her fırsatta kulak tıkayarak krizi tırmandırmayı sürdüren Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresindeki açıklamalarına Başkan Erdoğan 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok.' sözleri ile tepki göstermişti.Miçoktakis ise provokasyonlarını sürdürerek bir skandala daha imza attı. Reuters'a konuşan Miçotakis, Paris Antlaşması'na aykırı bir şekilde silahlandırılan adalar başta olmak üzere Ege ve Doğu Akdeniz'deki ihlalleri unutarak Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarında 'Yunanistan, karşılaştığı saldırgan tutuma, revizyonist söylemlere ve egemenlik haklarını ihlal eden eylemlere müsamaha göstermeyecektir.' dedi.Miçotakis, Saldırgan tutum izleyen taraf hiçbir zaman biz olmadık. Ancak ihtiyaç duyulduğunda kendimizi savunma yeteneğine sahip olduğumuzdan çok eminiz' ifadelerini kullandı.Miçotakis, Yunanistan'ın 'Avrupa Birliği ve ABD gibi kendilerini destekleyen müttefiklere' sahip olduklarını da vurguladı.Miçotakis, 'Biz, her haklı olduğumuzu iddia ettiğimizde, sorunların uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiğini savunduk. Yunan adalarının egemenliğine ilişkin iddiaları kabul edemeyeceğimizi söyledik.' dedi.BU KEZ NATO'YU ÖNE SÜRDÜTürkiye'nin coğrafi ve stratejik açıdan kilit, tüm müttefik ülkeler için ise önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak 'Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek zorundayız.' ifadelerini kullanan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in aksine Miçotakis, NATO ülkelerinin de Türkiye karşısında Yunanistan'ı destekleyeceğini ima etti.Greek Reporter'da yer alan habere göre, Miçotakis, 'NATO içindeki müttefiklerimiz de bu konuda haklı olduğumuzu ve olaylara başka bir şekilde bakmanın mümkün olmadığını söylediğinde Türkiye şaşırmamalı…' dedi.