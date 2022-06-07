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Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Suriye'nin kuzeyine olası operasyon! Bahçeli: Fitnenin başı yerinde koparılacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeyine olası operasyona değinen Bahçeli, "Türkiye bölücü teröre müsaade etmeyeceğini sınır ötesi ve sınır içinde kanıtlamıştır. Fitnenin başı yerinde koparılacaktır" dedi. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi, "Kılıçdaroğlu, mertsen çık söyle. Aday mısın, değil misin? Neden susuyorsun, niye söylemiyorsun? Aday olacak yürek sende var mı?" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyine olası operasyon! Bahçeli: Fitnenin başı yerinde koparılacaktır
Ekleme: 7.06.2022 - 10:35 Güncelleme: 7.06.2022 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Suriye'nin kuzeyine olası operasyon! Bahçeli: Fitnenin başı yerinde koparılacaktır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'Güney sınırlarımız boyunca çatısı örülmek istenen terör devleti peş peşe yapılan askeri harekatlarla engellenmiş. Türkiye bölücü teröre müsaade etmeyeceğini sınır ötesi ve sınır içinde kanıtlamıştır. Fitnenin kökü kazınacak. Terörle mücadele hukuki temeli olan meşru bir müdafaa sürecidir. Fitnenin başı yerinde koparılacaktır.' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

'CUMHURİ İTTİFAKI'NIN GELECEK HEDEFLERİNİ AKTARIYORUZ.'

'Başarısız, kötü niyetli çirkef siyasi zihniyetlerin maskesini indirmek için mücadele ediyoruz. Bunun yanında Cumhur İttifakı'nın gelecek hedeflerini aktarıyoruz.

MHP olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyoruz.

Sorunlara başka ülkelerin başkentlerinden bakan, zillete düşmüş siyasilerin maskelerini düşürmek için uğraşıyoruz.

ANKET ŞİRKETLERİNE SERT TEPKİ

Kısır gündemlere sıkışmıyoruz. Algı operasyonlarına bakmıyoruz. Siyasetimizi küçük düşürmeye çalışanlara, itibar cellatlığı yapanlara diyoruz ki; biz daha çok var olmaya çalışacağız. Sizler bizi hafife alacaksınız, günü geldiğinde altımızda ezilmekten kurtulmayacaksınız.

Güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Biz anketlere değil, yurdumun tertemiz insanlarına bakıyoruz. Siyasi mücadelemizi kundaklamak için ellerini ovuşturanlara Türk milleti gününü gösterecektir.

Biz yürüyoruz, yürüyüşümüz hainleri korkutuyor. Cumhur Başkanını seçecektir. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır.

6'LI MASAYA TEPKİ: ZİLLETİN MAYALANDIĞI MASA...

İl il dolaştık, ilçe ilçe dolaşıyoruz. Nerede bir vatandaşımız varsa onunla görüşüyor, dertlerini dinliyor, 2023 için anlaşıyoruz.

6'lı masaya Türk milletinin itimatı asla yoktur. Bu masa hezimetin masası, zilletin mayalandığı masadır. Masalara yüz sünmeyiz. Milletimiz ne diyorsa biz ona kulak veririz.

Birlikte çok daha güçlü olacağımız unutulmamalı. Hayat pahalılığının kuşatması elbet kırılacaktır. Vatandaşımız enflasyona ezdirilmeyecektir. Bu kapsamda hükümet dikkatli, dengeli ve uyanık, titiz bir çalışmanın içindedir. Döviz fiyatları, gıda fiyatları, enerji, kira ve konut fiyatlarında gözlemlenen dengesizliklerin meşru bir nedeni yoktur.

Piyasa aksaklıklarının yanı sıra, bunu siyasi bir fırsata dönüştüren iç ve dış odakların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Ekonomik ve mali bağımsızlığımızı tehdit edenlere seyirci kalınmayacaktır. Küresel ekonomi, çok ciddi bir sınavdan geçmektedir.

Türkiye siyasi ve ekonomik tuzakları bozmaktadır. Türkiye'ye güven duyan sonunda kazanacaktır. Karamsarlığın faillerine de Türkiyemizi bırakmayacağız.

SURİYE'YE OPERASYON

Güney sınırlarımız boyunca çatısı örülmek istenen terör devleti peş peşe yapılan askeri harekatlarla engellenmiş. Türkiye bölücü teröre müsaade etmeyeceğini sınır ötesi ve sınır içinde kanıtlamıştır.

Fitnenin kökü kazınacak. Terörle mücadele hukuki temeli olan meşru bir müdafaa sürecidir. Fitnenin başı yerinde koparılacaktır.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO BAŞVURUSU

İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmsına nasıl rıa gösterilir? NATO'yu fiilen PKK=/YPG'nin ortağı olmasını isteyenlere izin vermemiz söz konusu olamaz. İki ülke önce ellerindeki kanı temizlemelidir.

MİÇOTAKİS'E SERT TEPKİ

Bizim dileğimiz Ege'nin barış ve huzur denizi olmasıdır. Miçotakis yanlış yapmaktadır. Ülke ülke, ada ada gezip Türkiye'ye aba gösteren Miçotakis bilmelidir ki; el atına binen çok çabuk inecek, güvendiği dağlara da kar yağacaktır.

Ege'de boğulmak isteyen hiç durmasın çıksın karşımıza. Lozan ve Paris Anlaşmaları'na göre; gayri askeri statüde olması gereken adaları silahlandıran Yunanistan suçludur.

KILIÇDAROĞLU'NA: ADAY MISIN DEĞİL MİSİN? NEDEN SUSUYORSUN?

Kılıçdaroğlu, mertsen çık söyle. Aday mısın, değil misin? Neden susuyorsun, niye söylemiyorsun? Aday olacak yürek sende var mı?

Kılıçdaroğlu terörle mücadele yasasının neresinden rahatsızsın? Terörle mücadeleden geri mi dönelim, silahı bırakan örgüt değil de Türkiye mi olsun?

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