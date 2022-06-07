SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu!

Tekirdağ'da bu yıl 56'ncı kez düzenlenecek Kiraz Festivali öncesi prova uçuşu yapan SOLOTÜRK, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. SOLOTÜRK'ün Rumeli İskelesi üzerindeki uçuşunu izleyenler, o anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi.