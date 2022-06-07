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Şişli'de İBB çalışmasında kanalizasyon borusu hasar gördü daireyi atık su bastı: 100 defa aradım kimse gelmedi

Şişli'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yapılan yol bakım ve alt yapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusunun hasar görmesi yüzünden bir binanın bodrum katındaki daireyi atık su bastı. Yüksekliği yaklaşık 1 metreyi bulan su baskınıyla eşyaları tamamen kullanılamaz hale gelen Safaa Bayad, yetkililere haber vermelerine rağmen saatlerce yardım gelmediğini iddia etti.

Ekleme: 7.06.2022 - 13:53 Güncelleme: 7.06.2022 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
Olay, Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi'nde, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, İBB ekiplerinin birkaç gündür yaptığı yol bakım ve alt yapı çalışmaları sırasında hasar gören kanalizasyon borusundan akan atık su, bir binanın bodrum katındaki daireyi bastı.

Şişli'de İBB çalışmasında kanalizasyon borusu hasar gördü daireyi atık su bastı: 100 defa aradım kimse gelmedi

Tuvaletten taşarak evin içine dolmaya başlayan atık suyu fark eden Fas uyruklu Safaa Bayad, bakıcılığını yaptığı 2 çocuğu yanına alarak kendini dışarı attı. Bayad'ın dışarı çıkmasından birkaç dakika sonra evin içi tamamen doldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) çalışanları, haber verilmesinin ardından hasar gören boruyu tamir ederken, yüksekliği yaklaşık 1 metreyi bulan suyun tahliye edilmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı.

Şişli'de İBB çalışmasında kanalizasyon borusu hasar gördü daireyi atık su bastı: 100 defa aradım kimse gelmedi

BELKİ DE 100 DEFA ARADIM KİMSE GELMEDİ
Evi basan suyun sesiyle uyandığını belirten Safaa Bayad, "Gidip baktım, su patlamış. Arkadaşım çalıştığı için çocukları bendeydi. Çocukları hemen komşulara bıraktım. Ev, su içinde kaldı. Elektrikten korktum. Sokakta, tanımadığım birine söyledim. Şalteri kapattı. Sokakta tadilat var. Belediyeyi aradım kimse gelmedi. Evden çıkarken hiçbir şey almadım. Nerede oturacağım, yatacağım? Bilmiyorum. Türkçem biraz zayıf. O yüzden arkadaşıma arattım. Geleceklerini söylediler. Belki de 100 defa aradım. 'Acil' dedik ama kimse gelmedi. Dışarıda tadilat yapanlara söyledim. İSKİ'yi aradılar, sonra geldiler" diye konuştu.

Şişli'de İBB çalışmasında kanalizasyon borusu hasar gördü daireyi atık su bastı: 100 defa aradım kimse gelmedi

TÜM EŞYAM GİTTİ
Artan kiralar yüzünden 5 ay önce yanına taşındığı arkadaşının çocuklarına bakıcılık yaptığını ifade eden Bayad, "Eşyalarımın hepsi yeniydi; yatak, dolap, buzdolabı, kanepeler yeniydi. Hepsi gitti. Şimdi buradan çıkıp ev tutsam hem komisyon hem depozito hem de kira vereceğim. Ev kiraları en az 4-5 bin lira. Mecburen komşularda ya da arkadaşlarımdan birinin yanında kalacağım" dedi.
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Şişli'de İBB çalışmasında kanalizasyon borusu hasar gördü daireyi atık su bastı: 100 defa aradım kimse gelmedi
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