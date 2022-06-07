  • USD: 16,56 - 16,59
  • EURO: 17,78 - 17,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya'dan 61 ABD'li hakkında yaptırım kararı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un aralarında bulunduğu 61 ABD vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı.

Ekleme: 7.06.2022 - 00:01 Güncelleme: 7.06.2022 - 00:01 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan 61 ABD'li hakkında yaptırım kararı!Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Rus siyasetçi, iş insanı ve topluma mal olmuş kişilere karşı sürekli genişlettiği yaptırımlara yanıt olarak 61 ABD vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu belirtildi.

Söz konusu yaptırımlara önde gelen askeri sanayi yöneticileri, medya platformları ve derecelendirme ajansları yöneticileri, uçak ve gemi firmaları yöneticileri bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, ayrıca Rus siber saldırısı iddialarını yayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin listede yer aldığı ifade edildi.

Yaptırım listesinde İletişim Direktörü Kate Bedingfield gibi Beyaz Saray'dan da bazı yetkililerin isimlerinin de yer alması dikkati çekti.
Millet İttifakı'nda 'gusül' çatlağı!
Abdülhamid Han’ın torunundan ODA TV ve Yeniçağ’a suç duyurusu!
Eski CHP'li Sevigen'den 'MİT TIR'ları belgelerini Kılıçdaroğlu verdi' iddialarına ilişkin yeni açıklama!
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Türkiye bizim için vazgeçilmez bir ortak!
İntikal ve Hazırlık Tatbikatı 20-28 Haziran'da düzenlenecek!
Bakan Bilgin tarihi kararı bir bir anlattı: Devrim niteliğinde bir değişim!
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan açıkladı: Turkey değil 'Türkiye' diyeceksiniz!
Türk donanmasına 'Ukrayna' görevi!
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Borsada tarihi zirve! Tüm zamanların rekoru kırıldı!
Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararını ihlal ettiği' gerekçesiyle mahkemeye başvuru
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök: PKK’nın Suriye’deki işgalinin sorumlusu Erdoğan
Muhalif basın rezaleti 'imam hatibe' mal etmeye çalışarak kara propagandaya kalkıştı: MEB'den resmi açıklama geldi
Yunanistan'ı korku sardı: Ege'de Türk İHA'larına karşı koruma planlıyor
Bakan Nebati'den 'Enflasyon' açıklaması: Gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz
Açık açık tehdit etti! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Batı'ya sert çıkış: Gerçeklerden korkuyorlar
Erdoğan 'Kimler köstek olacak göreceğiz' demişti: Esed rejiminden yeni operasyona itiraz geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor
Elon Musk'tan '44 milyar dolarlık anlaşma' tehditi!

Elon Musk'tan '44 milyar dolarlık anlaşma' tehditi!

Emekliye zam! En az 4.465 TL yolda!

Emekliye zam! En az 4.465 TL yolda!

Başkan Erdoğan duyurdu! İki yeni destek paketi geliyor!

Başkan Erdoğan duyurdu! İki yeni destek paketi geliyor!

Otobüste genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın ifadeleri pes dedirtti!

Otobüste genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın ifadeleri pes dedirtti!

Apple iOS 16 tanıtıldı!

Apple iOS 16 tanıtıldı!

Avrupa’nın en pahalı 20 futbolcusu belli oldu!

Avrupa’nın en pahalı 20 futbolcusu belli oldu!