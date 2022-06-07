Rus milyardere yeni şok: İzinsiz uçtuğu için iki uçağına el konuluyor

ABD'de mahkeme, Rus milyarder Roman Abramoviç'in iki uçağına izinsiz uçuşu gerekçe göstererek el koymak için izin verdi. Uçakların toplam değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğu kaydedildi.

ABD'de bir mahkeme, Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtukları gerekçesiyle Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konulmasına izin verdi.





New York Güney Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak ABD Ticaret Bakanlığının Rusya'ya ihracat kontrolleri ile lisans gereklilikleri getiren çeşitli yaptırımlar uyguladığı anımsatıldı.



Bu yaptırımların ABD yapımı uçak ve uçak parçalarına yönelik genişletilmiş yasakları da içerdiği belirtilen açıklamada, Abramoviç'in 2 uçağının yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtuğu kaydedildi.



Açıklamada, Abramovich'in Boeing 787-8 ve Gulfstream G650ER uçaklarına el konulmasına izin verildiği aktarıldı.



Söz konusu uçakların bir dizi paravan şirket üzerinden Roman Abramovich'e ait olduğu belirtildi.



Uçakların toplam değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğu kaydedildi.



Rus oligarklar, Batılı ülkeler tarafından ardı ardına açıklanan yaptırımların hedefinde. Son olarak Rus milyarder Andrey Melnichenko'ya ait dünyanın en büyük yelkenlisine İtalya'da el konuldu.



Bermuda bandıralı yat, İtalya'nın kuzeyindeki Trieste limanında tutuluyor.



143 metrelik dev yatın değeri 530 milyon euro.



İtalyan hükümeti, lüks yatın dünyanın en büyük yelkenlisi olduğunu belirtti. Yaptırım listesindeki Melnişenko, Rusya'nın en büyük kömür şirketi SUEK'in sahibi.



İtalyan polisi, geçen hafta da yaptırım listesine alınan beş Rus'a ait 143 milyon euro değerinde villa ve yatlara el koymuştu.



İtalya'da konuşulan tek lüks yat, bu değil. Toskana bölgesindeki Massa Carrara Limanı'nda da 140 metrelik devasa bir yat demirli.



Üstelik yatın asıl sahibinin Rusya lideri Vladimir Putin olduğu iddia ediliyor.



İddiayı ilk olarak New York Times gazetesi ortaya attı. Gazeteye göre Scheherazade isimli yatın sahibi Rusya lideri. italyan yetkililerse, 700 milyon dolar değerindeki süper yatın sahibini araştırıyor.



italyan basınına göre; polis yat hakkındaki gerekli dökümanları italyan hükümetine sunacak. Yatın ambargo çercevesinde değerlendirileceği belirtiliyor.



Cayman Adaları bandıralı yatın işletmecisi şirket, sahibinin Putin olduğu iddiasını reddediyor. Şirket, yatın sahibinin ambargo listesindeki oligarklardan biri olmadığını da öne sürdü. Ancak basına yansıyan haberlerde Scheherazade'ın 2020-2021 arasında Putin’in sık sık bulunduğu Sochi’de demirlediğine de dikkat çekildi.



AB'nin yaptırım listesine giren Roman Abramoviç'in 600 milyon dolar değerindeki süperyatı Solaris de Adriyatik kıyısındaki Balkan ülkesi Karadağ'da görüldü.



2018'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesinde yer alan Roman Abramoviç'in

lüks yatının Doğa Akdeniz'e doğru seyrettiği belirtiliyor.



İngiltere hükümeti, Chelsea futbol kulübünün sahibi Roman Abramoviç'in varlıklarını dondurdu.



İtalyan basınında çıkan haberlerde, AB'nin yaptırım listesinde yer alan Rus milyarder iş adamı Mordaşov'un, Imperia'da demirli 65 milyon avro değerindeki "Lady M" isimli lüks yatına İtalyan mali polis ekiplerince el konulduğu belirtildi.



2021 sonu itibarıyla tahmini 23 milyar dolar civarında kişisel serveti bulunan Mordaşov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilindiği ifade edildi.



Mordaşov'un yatına, İtalyan mali polisinin el koyduğu haberlerini, İtalya Başbakanlığı kaynakları da teyit etti.



Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da akşam saatlerinde bir televizyon kanalına bağlanarak yaptığı açıklamada, "İtalya, ilerleyen saatlerde Rus oligarklara ait yaklaşık 140 milyon avroluk mal varlığına el koymaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.