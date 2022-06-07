Resmen harekete geçildi: Bir ile petrol müjdesi

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10. Bölge ARI/TPO/166-798 ruhsat numaralı sahada, Karabağ-2 tespit kuyusunda petrol arayacak.Döner (Rotary) sondaj tekniği kullanılacak. Sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak.Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi.