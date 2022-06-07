  • USD: 16,56 - 16,59
  • EURO: 17,78 - 17,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

PKK'nın suikastçısı MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

PKK/YPG’nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

PKK'nın suikastçısı MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Ekleme: 7.06.2022 - 11:25 Güncelleme: 7.06.2022 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
PKK'nın suikastçısı MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
PKK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik nokta operasyonlar gerçekleştiren MİT, bu kez Kobani'de suikastci avına çıktı. MİT mensupları, PKK/PYD'nin suikasticisi Rojda kod adlı Dilbirin Kaçar'ı Suriye'deki operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. 2017 yılında Sincar'da suikastçı eğitimi alan Kaçar'ın Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınar Harekatı sırasında örgüt bünyesinde "suikastçı" olarak yer aldığı, son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Kobani bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin komutanlığını yaptığı öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi. PKK/PYD terör örgütünün üst yönetimine karşı son dönemlerde başarılı operasyona imza atan Teşkilat, bu kez Kobani'de önemli bir ismi sağ olarak yakaladı. PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Rojda kod adlı Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

SİNCAR'DA SUİKAST EĞİTİMLERİ ALDI

PKK terör örgütüne 2015 yılında Siirt'ten katılan Rojda kod adlı Dilbirin Kaçar'ın yaklaşık 1 yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra örgüt tarafından 2016 yılında Suriye'ye gönderildiği öğrenildi. 2017 yılında Irak'ın Sincar bölgesinde suikastçı eğitimi de alan Rojda kod adlı Dilbirin Kaçar'ın Ocak 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019'daki Barış Pınar Harekatı sırasında örgüt bünyesinde "suikastçı" olarak yer aldığı belirtildi.

HAREKATA KARŞI KOBANİYE TİM KOMUTANI OLARAK GİTMİŞ

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı saha istihbaratı sonrasında terörist Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Kobani bölgesine takviye güç olarak gönderildiği öğrenildi. Burada tim komutanı olarak görev yapacağı belirlenen Kaçar MİT operasyonuyla yakalandı. Türkiye'ye getirilen Kaçar, iki Türk Bayrağının arasında elleri kelepçelendi.
İstanbul'da korkunç olay! İETT otobüsü yol üstünde arızalandı... Yardıma giden ekipteki adamı ezdi
Bir zamanlar masmavi olan Haliç'in rengi kahverengiye döndü, etrafa kötü kokular yayılmaya başladı!
Şişli'de İBB çalışmasında kanalizasyon borusu hasar gördü daireyi atık su bastı: 100 defa aradım kimse gelmedi
Göksu'dan İmamoğlu'na 'Kurdele belediyeciliği' tepkisi
Otobüs bekleme süresi uzayan vatandaşlardan İBB'ye ironik tepki: Gelmeyen otobüsler için şarkı listesi yapıldı
Bakan Koca 'bu hafta' diyerek duyurdu! Sağlık çalışanlarına 'özlük' müjdesi
Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon açıklaması: Gereken yapılacak
PKK'nın suikastçısı MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Suriye'nin kuzeyine olası operasyon! Bahçeli: Fitnenin başı yerinde koparılacaktır
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni provokasyon: Bu kez NATO'yu öne sürdü
CHP'li belediyedeki skandalda yeni gelişme: Kuzenler savaşı büyüyor!
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan flaş açıklamalar: 1 ay içinde başlıyor! Dikkat çeken Elon Musk detayı!
MSB duyurdu: Terör örgütüne ağır darbe
Rus milyardere yeni şok: İzinsiz uçtuğu için iki uçağına el konuluyor
Kritik zirve: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'de! 4 dosya masada
Gıda krizini Türkiye çözecek! Dünya tahılı Mehmetçik'e emanet!
Millet İttifakı'nda 'gusül' çatlağı!
Abdülhamid Han’ın torunundan ODA TV ve Yeniçağ’a suç duyurusu!
Eski CHP'li Sevigen'den 'MİT TIR'ları belgelerini Kılıçdaroğlu verdi' iddialarına ilişkin yeni açıklama!
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Türkiye bizim için vazgeçilmez bir ortak!
2022 memur ve emekli temmuz zammı ile dul ve yetim maaşları da artacak: 48 bin liraya kadar ödenek imkanı

2022 memur ve emekli temmuz zammı ile dul ve yetim maaşları da artacak: 48 bin liraya kadar ödenek imkanı

Bir tosuncuk vakası daha: Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar

Bir tosuncuk vakası daha: Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar

EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

Otobüste genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın ifadeleri pes dedirtti!

Otobüste genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın ifadeleri pes dedirtti!

Apple iOS 16 tanıtıldı!

Apple iOS 16 tanıtıldı!

Avrupa’nın en pahalı 20 futbolcusu belli oldu!

Avrupa’nın en pahalı 20 futbolcusu belli oldu!