PKK'nın suikastçısı MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

PKK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik nokta operasyonlar gerçekleştiren MİT, bu kez Kobani'de suikastci avına çıktı. MİT mensupları, PKK/PYD'nin suikasticisi Rojda kod adlı Dilbirin Kaçar'ı Suriye'deki operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. 2017 yılında Sincar'da suikastçı eğitimi alan Kaçar'ın Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınar Harekatı sırasında örgüt bünyesinde "suikastçı" olarak yer aldığı, son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Kobani bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin komutanlığını yaptığı öğrenildi.Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi. PKK/PYD terör örgütünün üst yönetimine karşı son dönemlerde başarılı operasyona imza atan Teşkilat, bu kez Kobani'de önemli bir ismi sağ olarak yakaladı. PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Rojda kod adlı Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.SİNCAR'DA SUİKAST EĞİTİMLERİ ALDIPKK terör örgütüne 2015 yılında Siirt'ten katılan Rojda kod adlı Dilbirin Kaçar'ın yaklaşık 1 yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra örgüt tarafından 2016 yılında Suriye'ye gönderildiği öğrenildi. 2017 yılında Irak'ın Sincar bölgesinde suikastçı eğitimi de alan Rojda kod adlı Dilbirin Kaçar'ın Ocak 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019'daki Barış Pınar Harekatı sırasında örgüt bünyesinde "suikastçı" olarak yer aldığı belirtildi.HAREKATA KARŞI KOBANİYE TİM KOMUTANI OLARAK GİTMİŞMilli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı saha istihbaratı sonrasında terörist Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Kobani bölgesine takviye güç olarak gönderildiği öğrenildi. Burada tim komutanı olarak görev yapacağı belirlenen Kaçar MİT operasyonuyla yakalandı. Türkiye'ye getirilen Kaçar, iki Türk Bayrağının arasında elleri kelepçelendi.