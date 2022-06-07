Otobüs bekleme süresi uzayan vatandaşlardan İBB'ye ironik tepki: Gelmeyen otobüsler için şarkı listesi yapıldı

Son günlerde yolda kalan toplu taşıma araçları nedeniyle İstanbulluları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.Yolda kalan ve geç gelen toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları zor durumda bırakan İBB'ye ironik bir tepki geldi. Otobüs bekleme süresi uzayan İstanbullular için İETT duraklarına, 'Otobüs beklerken dinlenecek şarkılar' listesi içeren karekodlu stickerler yapıştırıldı. 'Ulaşamayanlar' hashtagi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.İETT duraklarına yapıştırılan stickerlerın üzerinde bir karekod yer alıyor. Yolcular, telefonlarından karekodu okutarak şarkı listesine doğrudan ulaşabiliyor. Listede; 'Sen gelmez oldun' , 'Yüküm yarı yolda kaldı' , 'Otobüsün tekerleği' , 'Toz duman' gibi şarkılar yer alıyor. Seyahat halindeyken yanmış bir otobüs görselinin de yer aldığı stickerler İstanbul'un pek çok farklı noktasındaki İETT duraklarına yerleştirildi. ‘ulaşamayanlar' hashtagi sosyal medyada en çok tweet atılan etiketlerden biri oldu.Otobüslerin bakım ve onarım ihalesi, CHP'li İBB yönetimi tarafından CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavir olduğu firmaya verilmişti. Yaklaşık 2 milyar TL'lik ihalenin tamamını almıştı. Aynı iş için başvuru yapan Mercedes firması ise CHP'li İBB yönetimi tarafından 'yetersiz' görülmüştü.