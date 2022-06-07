MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz
Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.