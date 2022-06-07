Kur’an-ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepki! Röveşata görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

İddialara göre skandal olay Antalya Serik'teki bir lisede yaşandı... Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir öğrenci Kur-an'ı Kerim'i havaya attı.KUR-AN'I KERİM'E RÖVEŞATA ATTIDiğer öğrenci de Kur'an-ı Kerim'e röveşata attı. Bir başka öğrenci ise o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.Kuran-ı Kerim'in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrenciler kahkahalar attı.Skandal görüntüler ise sosyal meydaya hızla yayıldı.Binlerce sosyal medya kullanıcısından, skandal görüntülere tepki yağdı. İşte o tweet'lerden birkaçı:"Ahlaksızca ve vicdanları yaralayan bu muamelenin cezasız kalmamasını diliyoruz.""Kimsenin kutsalına hakaret edemezsiniz. İnanmiyorsaniz inanmayın ama saygı göstermek zorundasınız. Bu cümleyi kurmaktan bıktık artık.""İnanmıyorsanız saygı duyun!"