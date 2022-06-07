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Kur’an-ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepki! Röveşata görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Antalya Serik'te lise öğrencisi Kur'an-ı Kerim'e tekme attı. Bir arkadaşı ise o anları kayıt altına aldı. Sosyal medyada hızla yayılan skandal görüntüye tepki yağdı...

Ekleme: 7.06.2022 - 11:08 Güncelleme: 7.06.2022 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Kur’an-ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepki! Röveşata görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı!İddialara göre skandal olay Antalya Serik'teki bir lisede yaşandı... Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir öğrenci Kur-an'ı Kerim'i havaya attı.

KUR-AN'I KERİM'E RÖVEŞATA ATTI

Diğer öğrenci de Kur'an-ı Kerim'e röveşata attı. Bir başka öğrenci ise o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Kur’an-ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepki! Röveşata görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Kuran-ı Kerim'in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrenciler kahkahalar attı.

Skandal görüntüler ise sosyal meydaya hızla yayıldı.

Kur’an-ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepki! Röveşata görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Binlerce sosyal medya kullanıcısından, skandal görüntülere tepki yağdı. İşte o tweet'lerden birkaçı:

Kur’an-ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepki! Röveşata görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

"Ahlaksızca ve vicdanları yaralayan bu muamelenin cezasız kalmamasını diliyoruz."

"Kimsenin kutsalına hakaret edemezsiniz. İnanmiyorsaniz inanmayın ama saygı göstermek zorundasınız. Bu cümleyi kurmaktan bıktık artık."

"İnanmıyorsanız saygı duyun!"
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