Kur’an-ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepki! Röveşata görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Antalya Serik'te lise öğrencisi Kur'an-ı Kerim'e tekme attı. Bir arkadaşı ise o anları kayıt altına aldı. Sosyal medyada hızla yayılan skandal görüntüye tepki yağdı...
İddialara göre skandal olay Antalya Serik'teki bir lisede yaşandı... Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir öğrenci Kur-an'ı Kerim'i havaya attı.
KUR-AN'I KERİM'E RÖVEŞATA ATTI
Diğer öğrenci de Kur'an-ı Kerim'e röveşata attı. Bir başka öğrenci ise o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Kuran-ı Kerim'in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrenciler kahkahalar attı.
Skandal görüntüler ise sosyal meydaya hızla yayıldı.
Binlerce sosyal medya kullanıcısından, skandal görüntülere tepki yağdı. İşte o tweet'lerden birkaçı:
"Ahlaksızca ve vicdanları yaralayan bu muamelenin cezasız kalmamasını diliyoruz."
"Kimsenin kutsalına hakaret edemezsiniz. İnanmiyorsaniz inanmayın ama saygı göstermek zorundasınız. Bu cümleyi kurmaktan bıktık artık."
"İnanmıyorsanız saygı duyun!"
KUR-AN'I KERİM'E RÖVEŞATA ATTI
Diğer öğrenci de Kur'an-ı Kerim'e röveşata attı. Bir başka öğrenci ise o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Kuran-ı Kerim'in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrenciler kahkahalar attı.
Skandal görüntüler ise sosyal meydaya hızla yayıldı.
Binlerce sosyal medya kullanıcısından, skandal görüntülere tepki yağdı. İşte o tweet'lerden birkaçı:
"Ahlaksızca ve vicdanları yaralayan bu muamelenin cezasız kalmamasını diliyoruz."
"Kimsenin kutsalına hakaret edemezsiniz. İnanmiyorsaniz inanmayın ama saygı göstermek zorundasınız. Bu cümleyi kurmaktan bıktık artık."
"İnanmıyorsanız saygı duyun!"