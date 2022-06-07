  • USD: 16,56 - 16,59
  • EURO: 17,78 - 17,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da 21 adrese operasyon! Kadınların videolarını çekip yayınlayan 7 kişi tutuklandı

İstanbul Polisi; son altı ayda kadınların videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan yabancı uyruklu 24 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 24 kişiden 7’si tutuklandı, diğer 17 kişi ise sınır dışı edildi.

Ekleme: 7.06.2022 - 15:12 Güncelleme: 7.06.2022 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Polisi; 2022 yılında kadınların videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştıkları tespit edilen 19'u Pakistan, 5'i ise diğer uyruklardan olmak üzere toplamda 24 yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 21 adrese gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanan şüpheliler hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Cinsel Taciz, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Hayasızca Hareketler, Türkiye Cumhuriyeti Kurum ve Organlarını Aşağılama, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kayıt Altına Alınması ve Hukuka Aykırı Yayınlanması suçlarından yasal işlem yapıldığı belirtildi. Gözaltına alınan 24 kişiden 7'sinin tutuklanarak cezaevine yerleştirildiği, diğer 17 kişinin ise sınır dışı edildiği ifade edildi.
Ankara'da sağanak sonrası su baskını! Araçlar suya gömüldü
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: Adalar'ın egemenliği tartışılacak
Almanya'dan teröre tam destek: PKK'nın dinlenme alanı
İstanbul'da korkunç olay! İETT otobüsü yol üstünde arızalandı... Yardıma giden ekipteki adamı ezdi
Bir zamanlar masmavi olan Haliç'in rengi kahverengiye döndü, etrafa kötü kokular yayılmaya başladı!
Şişli'de İBB çalışmasında kanalizasyon borusu hasar gördü daireyi atık su bastı: 100 defa aradım kimse gelmedi
Göksu'dan İmamoğlu'na 'Kurdele belediyeciliği' tepkisi
Otobüs bekleme süresi uzayan vatandaşlardan İBB'ye ironik tepki: Gelmeyen otobüsler için şarkı listesi yapıldı
Bakan Koca 'bu hafta' diyerek duyurdu! Sağlık çalışanlarına 'özlük' müjdesi
Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon açıklaması: Gereken yapılacak
PKK'nın suikastçısı MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Suriye'nin kuzeyine olası operasyon! Bahçeli: Fitnenin başı yerinde koparılacaktır
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni provokasyon: Bu kez NATO'yu öne sürdü
CHP'li belediyedeki skandalda yeni gelişme: Kuzenler savaşı büyüyor!
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan flaş açıklamalar: 1 ay içinde başlıyor! Dikkat çeken Elon Musk detayı!
MSB duyurdu: Terör örgütüne ağır darbe
Rus milyardere yeni şok: İzinsiz uçtuğu için iki uçağına el konuluyor
Kritik zirve: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'de! 4 dosya masada
Gıda krizini Türkiye çözecek! Dünya tahılı Mehmetçik'e emanet!
Millet İttifakı'nda 'gusül' çatlağı!
2022 memur ve emekli temmuz zammı ile dul ve yetim maaşları da artacak: 48 bin liraya kadar ödenek imkanı

2022 memur ve emekli temmuz zammı ile dul ve yetim maaşları da artacak: 48 bin liraya kadar ödenek imkanı

Bir tosuncuk vakası daha: Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar

Bir tosuncuk vakası daha: Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar

EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

Resmen harekete geçildi: Bir ile petrol müjdesi

Resmen harekete geçildi: Bir ile petrol müjdesi

Apple iOS 16 tanıtıldı!

Apple iOS 16 tanıtıldı!

Avrupa’nın en pahalı 20 futbolcusu belli oldu!

Avrupa’nın en pahalı 20 futbolcusu belli oldu!