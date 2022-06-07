  • USD: 16,56 - 16,59
  • EURO: 17,78 - 17,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fiat'tan 22 yıl sonra sürpriz karar: Türkiye'deki üretimi sona eriyor

Ticari araçların göz bebeği Fiat Doblo modelinin üretimi artık Bursa'da yapılmayacak. Stellantis grubu yeni Doblo modelinin İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceğini açıkladı.

Ekleme: 7.06.2022 - 09:38 Güncelleme: 7.06.2022 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Stellantis Grubu, Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen yeni Fiat Doblo modelini artık Türkiye'de üretmeyecek.

22 yıldır Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilen Fiat Doblo'nun hafif ticari modeli, bundan sonra İspanya'da üretilecek

TOFAŞ'tan Fiat Doblo üretimine ilişkin yapılan açıklamada, "Fiat tarafından, 6 Haziran'da basın açıklamasıyla Yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceği kamuoyuyla paylaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Dünya'nın haberine göre Tofaş, aracın üretiminin 2023 sonuna kadar uzatılmasını talep edecek.

TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceğinin kamuoyu ile paylaşıldığı aktarıldı.

Konuya ilişkin Fiat tarafından bugün basın duyurusu yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan, 23 Ekim 2020 tarihli şirketimiz özel durum açıklamasında 2022 yılı sonuna kadar TOFAŞ fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmekte olup, kesinleşen önemli bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Öte yandan, Fiat Doblo modeli 2000 yılından beri Türkiye'de üretiliyordu.

Ticari amaçla da birçok sektörde panelvan şekli ile bildiğimiz Cargo tipi Doblolar da tercih ediliyor.

Özellikle geniş ailelerin ve eniştelerin tercih ettiği Fiat Doblo gerek iç hacim genişliği gerek bagaj kapasitesi yönünden bizlere kolaylık sağlamakla hafızalara kazınmış durumda.
MSB duyurdu: Terör örgütüne ağır darbe
Rus milyardere yeni şok: İzinsiz uçtuğu için iki uçağına el konuluyor
Kritik zirve: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'de! 4 dosya masada
Gıda krizini Türkiye çözecek! Dünya tahılı Mehmetçik'e emanet!
Millet İttifakı'nda 'gusül' çatlağı!
Abdülhamid Han’ın torunundan ODA TV ve Yeniçağ’a suç duyurusu!
Eski CHP'li Sevigen'den 'MİT TIR'ları belgelerini Kılıçdaroğlu verdi' iddialarına ilişkin yeni açıklama!
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Türkiye bizim için vazgeçilmez bir ortak!
İntikal ve Hazırlık Tatbikatı 20-28 Haziran'da düzenlenecek!
Bakan Bilgin tarihi kararı bir bir anlattı: Devrim niteliğinde bir değişim!
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan açıkladı: Turkey değil 'Türkiye' diyeceksiniz!
Türk donanmasına 'Ukrayna' görevi!
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Borsada tarihi zirve! Tüm zamanların rekoru kırıldı!
Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararını ihlal ettiği' gerekçesiyle mahkemeye başvuru
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök: PKK’nın Suriye’deki işgalinin sorumlusu Erdoğan
Muhalif basın rezaleti 'imam hatibe' mal etmeye çalışarak kara propagandaya kalkıştı: MEB'den resmi açıklama geldi
Yunanistan'ı korku sardı: Ege'de Türk İHA'larına karşı koruma planlıyor
2022 memur ve emekli temmuz zammı ile dul ve yetim maaşları da artacak: 48 bin liraya kadar ödenek imkanı

2022 memur ve emekli temmuz zammı ile dul ve yetim maaşları da artacak: 48 bin liraya kadar ödenek imkanı

Emekliye zam! En az 4.465 TL yolda!

Emekliye zam! En az 4.465 TL yolda!

Başkan Erdoğan duyurdu! İki yeni destek paketi geliyor!

Başkan Erdoğan duyurdu! İki yeni destek paketi geliyor!

Otobüste genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın ifadeleri pes dedirtti!

Otobüste genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın ifadeleri pes dedirtti!

Apple iOS 16 tanıtıldı!

Apple iOS 16 tanıtıldı!

Avrupa’nın en pahalı 20 futbolcusu belli oldu!

Avrupa’nın en pahalı 20 futbolcusu belli oldu!