Fiat'tan 22 yıl sonra sürpriz karar: Türkiye'deki üretimi sona eriyor

Ticari araçların göz bebeği Fiat Doblo modelinin üretimi artık Bursa'da yapılmayacak. Stellantis grubu yeni Doblo modelinin İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceğini açıkladı.

Stellantis Grubu, Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen yeni Fiat Doblo modelini artık Türkiye'de üretmeyecek.



22 yıldır Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilen Fiat Doblo'nun hafif ticari modeli, bundan sonra İspanya'da üretilecek



TOFAŞ'tan Fiat Doblo üretimine ilişkin yapılan açıklamada, "Fiat tarafından, 6 Haziran'da basın açıklamasıyla Yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceği kamuoyuyla paylaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Dünya'nın haberine göre Tofaş, aracın üretiminin 2023 sonuna kadar uzatılmasını talep edecek.



TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceğinin kamuoyu ile paylaşıldığı aktarıldı.



Konuya ilişkin Fiat tarafından bugün basın duyurusu yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Diğer taraftan, 23 Ekim 2020 tarihli şirketimiz özel durum açıklamasında 2022 yılı sonuna kadar TOFAŞ fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmekte olup, kesinleşen önemli bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır."



Öte yandan, Fiat Doblo modeli 2000 yılından beri Türkiye'de üretiliyordu.



Ticari amaçla da birçok sektörde panelvan şekli ile bildiğimiz Cargo tipi Doblolar da tercih ediliyor.



Özellikle geniş ailelerin ve eniştelerin tercih ettiği Fiat Doblo gerek iç hacim genişliği gerek bagaj kapasitesi yönünden bizlere kolaylık sağlamakla hafızalara kazınmış durumda.